Минфин России прорабатывает введение цифрового акциза на табак и пиво

Министерство финансов России прорабатывает технологию цифрового акциза на табак и пиво. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.

— Предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива. Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой, — сказал он.

Сазанов также отметил, что дальнейшая цифровизация и расширение передачи налоговым органам функции по исчислению налогов — основное направление работы по упрощению администрирования.

Фото: ru.wikipedia.org

Счетная палата России по итогам анализа системы налогообложения акцизами табачной и никотиносодержащей продукции пришла к выводу, что федеральному центру необходимо отдавать регионам 10—15% доходов. Такая мера позволит переломить ситуацию с нелегальным рынком сигарет, который вырос в десять раз за 5 лет. Из-за нелегальной продукции государственный бюджет недополучил 295,6 млрд рублей, причем по итогам текущего года эта сумма составит 710 млрд рублей. Все табачные акцизы поступают в федеральный бюджет, и регионы просто не заинтересованы в борьбе с контрафактной продукцией, считает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

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Максим Кокунин