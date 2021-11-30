Рост нелегального табачного рынка заставит центр поделиться акцизами с регионами

Фото: МТРК «МИР»/Алексей Верпека

Счетная палата России по итогам анализа системы налогообложения акцизами табачной и никотиносодержащей продукции пришла к выводу, что федеральному центру необходимо отдавать регионам 10—15% доходов. Такая мера позволит переломить ситуацию с нелегальным рынком сигарет, который вырос в десять раз за 5 лет. Из-за нелегальной продукции государственный бюджет недополучил 295,6 млрд рублей, причем по итогам текущего года эта сумма составит 710 млрд рублей. Все табачные акцизы поступают в федеральный бюджет, и регионы просто не заинтересованы в борьбе с контрафактной продукцией, считает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

Что происходит с налогообложением?



Как и в ситуации с акцизами на крепкий алкоголь, нельзя сказать, что поступления от табачных акцизов составляют значительную долю поступлений консолидированного бюджета России — всего 3%. Налоговым кодексом установлены ставки на восемь видов табачной и никотиносодержащей продукции — сигареты, папиросы, табак, электронные системы доставки никотина и жидкости для них, устройства для нагревания табака и так далее.

Ставки акцизов постоянно увеличиваются — за 5 лет ставка на самый популярный вид табачной продукции — сигареты и папиросы — выросла в 1,9 раза. В текущем году рост ставок на все продукты уже составил порядка 20%. Общая налоговая нагрузка на производителей тоже растет — с 68% в 2016 году до 74,1% в 2020 году.

Статистика при этом фиксирует падение объемов продаж — уровень 2020 года в 1,4 раза ниже аналогичного уровня 2016 года. Поступления от акцизов, конечно же, тоже уменьшились. Эксперты объясняют этот факт ростом рынка нелегальной табачной продукции. Меньше курить (или переходить на электронные сигареты) у нас не стали.

Дальнейшее падение доходов ввиду пандемии заставит потребителя в России искать дешевые варианты, а население в странах ЕАЭС заниматься контрабандой. Фото: sib.fm

Серый рынок

Доля нелегальной продукции выросла с 1,1% в 2016 году до 10,7% в 2021 году. Постоянный рост цен на сигареты подталкивает потребителя к поиску альтернативных вариантов, и как положено по экономическим канонам — любой спрос рождает предложение. Дальнейшее падение доходов ввиду пандемии заставит потребителя в России искать дешевые варианты, а население в странах ЕАЭС заниматься контрабандой. Это колоссальный рынок для серой продукции.

Как уже отмечалось в статье про акцизы на крепкий алкоголь, в государствах-членах ЕАЭС наблюдается и резкое расхождение в ценах на сигареты — от 39 до 50 процентов в 2021 году. Табачная продукция, произведенная в странах-участницах и «предназначенная» для экспорта в третьи страны, не подлежит маркировке акцизными марками, поэтому спокойно идет через территорию РФ и остается в нашей стране для последующей реализации. Как и с крепким алкоголем, в России самые высокие ставки акцизов — 35,87 евро за тысячу штук в 2021 году и растут они гораздо быстрее, чем у коллег по ЕАЭС. Например, в 2021 году в Казахстане ставка выросла на 4%, в Армении на 3%, в Киргизии осталась на уровне 2020 года, в Беларуси снизилась на 1%. В России же зафиксирован рост на 11% (в валюте).

Как следствие, в приграничных районах страны наблюдается высокий уровень нелегальных пачек — граница Беларуси — 34,6%, Брянская область — 42%, Северный Кавказ — 21%, Южная Сибирь — 30%. Пандемия немного уменьшила цифры из-за закрытия границ, но это явление временное.

В 2020 году была введена новая система маркировки для борьбы с нелегальными продажами. Но, промаркировав в 2020 году более 11 млрд пачек, в розничной продаже было реализовано 5,6 млрд пачек. Большое количество участников оборота не подают сведения в государственную информационную систему. Растет и количество изъятой контрафактной табачной продукции — в 2020 году изъято 5 млн единиц, в 2021 году уже более 9 млн единиц.

Рост доли нелегального рынка и количество изымаемой контрафактной продукции явно свидетельствует о том, что в регулировании этого рынка есть непропорциональность и перегибы.

Большое количество участников оборота не подают сведения в государственную информационную систему. Фото: gov.kz

Реформа акцизной политики

Счетная палата, изучив все факторы, рекомендовала передать часть доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов. Получив такой финансовый стимул, регионы будут тщательнее контролировать рынок табачной продукции, на котором сейчас они выступают в роли стороннего наблюдателя. В эпоху, когда все финансовые потоки значительно централизованы, такое решение даст дополнительный глоток воздуха местным бюджетам.

С 2017 года таким образом организована работа по взиманию акцизов на крепкий алкоголь, и эта политика признана успешной. Есть несколько технических моментов, которые надо решить для полного понимания последствий перераспределения доходов в региональные бюджеты. В частности, сейчас нет полной информации об объемах продаж табачной продукции в разбивке по регионам, необходима более продвинутая система мониторинга за оборотом продукции. Помимо этого, речь также идет об унификации технологии государственных систем маркировки в странах ЕАЭС (чтобы уполномоченные органы могли оперативно реагировать на вбросы на рынок контрафакта и фальсификата), введении единых правил сквозной прослеживаемости движения продукции на общем таможенном пространстве ЕАЭС, унифицировании законодательств стран в этом направлении.

Российская система маркировки на данный момент является наиболее продвинутой — объем незаконного оборота табачной продукции снизился с 15,6% в 2019 году до 10,7% на начало 2021 года. Начисление акцизов увеличилось на 32%, объем легального производства сигарет вырос на 5%, а объем отгрузок (налогооблагаемая база) вырос на 10,4%. Маркировка неплохо зарекомендовала себя и в борьбе с оборотом фальсифицированной продукции — если до введения системы от 20 до 75% всех инспектируемых пачек оказывались фальсифицированными, то сейчас эта цифра колеблется на уровне 1%.

В заключение хотелось бы отметить, что акцизная политика, как и в случае с крепким алкоголем, не несет в себе задачи заработать дополнительные доходы в бюджет страны. Задача, скорее, состоит в попытке заставить население избавиться от вредной привычки — сделать ценник на продукцию на грани возможного и перенаправить потребление в сторону нетабачной никотиносодержащей продукции, которая более доступна и менее вредна для потребителя и окружающих. Если государство сможет поменять тренды потребления благодаря более точной настройке акцизной политики, то это будет колоссальный успех. Важно найти некий баланс, чтобы не отправить потребителя к нелегальному продавцу.

Никотиновая зависимость населения планеты не уходит насовсем — статистика показывает, что сокращение курильщиков остановилось. Есть 1 млрд курильщиков, которые будут курить в любом случае, даже, если пачка станет стоить как унция золота. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует повышать акцизы до уровня 70% от розничной цены. Для информации, сейчас в России этот показатель составляет 46,6%. Очень важно соблюсти баланс и не дать серому рынку захватить большую долю.

Артур Сафиулин