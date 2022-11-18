Татарстан подготовит отчет о понесенных расходах муниципалитетов на подготовку участников СВО к концу года
К концу года правительство Татарстана подготовит отчет о понесенных расходах муниципалитетов на подготовку участников СВО. С таким обращением сегодня выступил депутат Госсовета РТ от «Справедливой России» Альмир Михеев на заседании парламента.
В нем он просил представить отчет о расходах муниципалитетов и планируемых расходах на 2023 год. Будут ли они компенсированы из республиканского или федерального бюджета, не сообщалось. Вице-спикер РТ удовлетворил запрос.
Напомним, что муниципальные образования республики сами взяли на себя расходы по обеспечению обмундированием участников СВО.
Кабмин разрешил закупать за счет своих средств товары двойного назначения для нужд мобилизации регионам и муниципалитетам, а еще бюджетным и автономным учреждениям, унитарным предприятиям. В перечень товаров входят средства радиосвязи, приборы ночного видения, тепловизоры, беспилотники и средства их обнаружения, обмундирование, лекарства, средства личной гигиены, ряд других позиций.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым