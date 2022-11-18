Татарстан подготовит отчет о понесенных расходах муниципалитетов на подготовку участников СВО к концу года

К концу года правительство Татарстана подготовит отчет о понесенных расходах муниципалитетов на подготовку участников СВО. С таким обращением сегодня выступил депутат Госсовета РТ от «Справедливой России» Альмир Михеев на заседании парламента.

В нем он просил представить отчет о расходах муниципалитетов и планируемых расходах на 2023 год. Будут ли они компенсированы из республиканского или федерального бюджета, не сообщалось. Вице-спикер РТ удовлетворил запрос.



Напомним, что муниципальные образования республики сами взяли на себя расходы по обеспечению обмундированием участников СВО.

Фото: realnoevremya.ru

Кабмин разрешил закупать за счет своих средств товары двойного назначения для нужд мобилизации регионам и муниципалитетам, а еще бюджетным и автономным учреждениям, унитарным предприятиям. В перечень товаров входят средства радиосвязи, приборы ночного видения, тепловизоры, беспилотники и средства их обнаружения, обмундирование, лекарства, средства личной гигиены, ряд других позиций.

Луиза Игнатьева