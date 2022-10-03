Кабмин разрешил регионам закупать товары двойного назначения для нужд мобилизации

Кабмин разрешил закупать за счет своих средств товары двойного назначения для нужд мобилизации регионам и муниципалитетам, а еще бюджетным и автономным учреждениям, унитарным предприятиям.



В перечень товаров входят средства радиосвязи, приборы ночного видения, тепловизоры, беспилотники и средства их обнаружения, обмундирование, лекарства, средства личной гигиены, ряд других позиций.

Закупки товаров должны осуществляться на основании заявок уполномоченных органом Министерства обороны. Ими могут выступать центральные органы военного управления, военные округа или территориальные органы, в том числе военные комиссариаты. Заявки будут поступать в регионы и муниципалитеты, а приобретенные товары на безвозмездной основе передаются в федеральную собственность.

Фото: realnoevremya.ru

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко