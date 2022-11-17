На строительство отрезка дороги, входящей в состав М-12 «Москва — Казань», потратят 114 млрд рублей

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (архив)

Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство 135-километрового платного отрезка дороги от башкирского города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области. Он войдет в состав строящейся трассы Казань — Екатеринбург. Общая стоимость всех контрактов составляет 114 млрд рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.

Участок от Дюртюлей до Ачита общей протяженность 275 километров разбит на три этапа строительства: первый, протяженность 140 километров, расположен на территории Башкирии. Второй находится в Пермском крае (93 км), а третий — на территории Свердловской области (42 км). Стоит отметить, что вся дорога будет платной и войдет в состав М-12 «Москва — Казань» (от Казани до Екатеринбурга).

В данный момент «Автодор» ищет подрядчика на строительство второго и третьего этапов (их общая протяженность 135 километров). Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге с капитальным асфальтобетонным покрытием составит 120 км/ч.

Начальная цена договора на строительство второго этапа составляет 73 млрд руб. На нем будут построены две транспортные развязки, семь мостов, 13 путепроводов и 10 экодуков тоннельного типа.

Стоимость второго контракта достигает чуть более 41 млрд руб. На дороге планируется возведение двух транспортных развязок и 12 искусственных сооружений.

Завершить работы на обоих этапах планируется к июлю 2025 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 ноября. Итоги подведут 13 декабря.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (архив)

Позавчера председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что движение на всем протяжении М-12 от Москвы до Казани планируется досрочно открыть в 2023 году.



Запуск трассы обеспечит разгрузку автодороги М-7 «Волга» и свяжет крупнейшие центры и агломерации пяти регионов. С вводом скоростной автодороги время в пути между Москвой и Казанью сократится с нынешних 12 до шести часов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги, сейчас она рассчитывается. Он отметил, что «удорожания надо как-то восполнять», и перечислил: в 2021 году вырос доллар, наложились пандемийные ограничения и рост цен на стройматериалы. По словам Хуснуллина, только удорожание по трассе «Москва — Казань» за металл составило 12 млрд, удорожание стоимости перевозок — 8 миллиардов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин