Трассу М-12 «Москва — Казань» оснастят беспилотными грузовыми коридорами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр транспорта России Виталий Савельев на площадке Транспортной недели открыл работу студии Российского общества «Знание». Он рассказал студентам транспортных вузов о ключевых направлениях развития отрасли.

Спикер отметил, что между Москвой и Санкт-Петербургом ведется разработка беспилотного грузового коридора на трассе М-11 «Нева». Запустить первую дорогу, которая будет полностью оборудована цифровой инфраструктурой для беспилотных грузовиков, планируется в 2024 году.

Дальнейшее применение таких технологий будет также использовано на ЦКАД и скоростной автомобильной дороге М-12 «Москва — Казань». Планируется оснастить беспилотными грузовыми коридорами около 19,5 тыс. км дорог.

Министр также рассказал, что одной из главных задач для транспортной отрасли является доработка нормативной базы и законов для управления квадрокоптерами. Это поможет применять их в транспортной логистике и в сельском хозяйстве.

— Почта России уже использует квадрокоптеры в экспериментальном режиме. Поэтому такие разработки — это не будущее, это уже реальность. Хочу отметить, что грузоподъемность квадрокоптеров отечественного производства — около 200 кг, что немало, — привел пример Виталий Савельев.

В ходе своего выступления министр транспорта рассказал о полной цифровизации ландшафта транспортной отрасли

— В прошлом году был принят закон о введении электронной транспортной накладной, которая уберет с рынка более трех миллиардов бумажных документов. С 2023 года электронными станут два миллиарда путевых листов. Это будет дешевле и комфортнее для пользователей грузоперевозок. В том числе это позволит вывести бизнес из серой в белую зону, что позволит ведомствам следить за документацией, — уточнил Виталий Савельев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Вчера председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что движение на всем протяжении М-12 от Москвы до Казани планируется досрочно открыть в 2023 году.



Запуск трассы обеспечит разгрузку автодороги М-7 «Волга» и свяжет крупнейшие центры и агломерации пяти регионов. С вводом скоростной автодороги время в пути между Москвой и Казанью сократится с нынешних 12 до шести часов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги, сейчас она рассчитывается. Он отметил, что «удорожания надо как-то восполнять», и перечислил: в 2021 году вырос доллар, наложились пандемийные ограничения и рост цен на стройматериалы. По словам Хуснуллина, только удорожание по трассе «Москва — Казань» за металл составило 12 млрд, удорожание стоимости перевозок — 8 миллиардов.

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Диана Фатыхова