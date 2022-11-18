В Татарстане выявили первый случай свиного гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сообщила, что ситуация с коронавирусом на сегодня не вызывает какого-либо напряжения.

— Мы видим сегодня развитие ситуации по ОРВИ и гриппу, — отметила она.

На сегодня в России зарегистрировано около 70 случаев гриппа, почти в 70% случаев это грипп A — H1N1 2009 года, или свиной грипп. В Татарстане за последнюю неделю также обнаружили первый случай этого гриппа. Сейчас он является сезонным, сообщила она.

— У нас сегодня отмечается снижение популяционного иммунитета к этому штамму... Напомню, два года наше население с этим штаммом е встречалось, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Говоря о прогнозах она сообщила, что этот грипп все-таки придет: «И тяжесть его будет гораздо выше, чем, например гриппа H3N2". Группы риска здесь беременные, люди старше 65 лет и дети.

Как отметила Авдонина, сезонные ОРВИ стали активнее. Прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 11%. На данный момент, она выше эпидпирога на 13% — в основном из-за взрослых.

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