Казанская G-Group выходит из сделки со шведской Bonava

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Компания девелопер «Джи-групп», занимающаяся строительством жилой и коммерческой недвижимости, объявила, что выходит из сделки по покупке российских дочерних компаний шведского девелопера Bonava за 98 млн евро (1,1 млрд шведских крон). О сделке стало известно 10 октября.

— «Джи-групп», учитывая динамичность внешней среды, приняла решение разорвать предварительное соглашение и переключить свои ресурсы на иные проекты, — отметили в телеграм-канале «Джи-групп».

Консолидирующая компания АО «Джи-групп» — компания работает с 1996 года, имеет проекты в Казани, Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе.

— Окончательное завершение сделки о приобретении российских активов Bonava, заключенной 7 октября, могло состояться только при условии ее одобрения ФАС и правительственной комиссией РФ. Данная процедура требует значительного времени, и соглашение определяло, что сторонам потребуется до 6 месяцев для закрытия сделки — сказали в компании.



Напомним, земельный банк Bonava составляет около 16 га, расположенных в различных районах Санкт-Петербурга, также есть проект ЖК Gröna Lund во Всеволожске Ленинградской области, строительство которого завершится в 2023 году. Всего на участках компании можно построить порядка 230 тыс. квадратных метров жилья.



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Диана Фатыхова