Старт масштабных улучшений условий труда: «Казаньоргсинтез» запустил новый формат медобслуживания сотрудников

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Обновленный формат программы промышленной медицины запустил СИБУР на своем предприятии в Казани. После масштабной реконструкции здесь открылись два центра здоровья. Центры оснащены самым современным оборудованием. Сотрудники «Казаньоргсинтеза» смогут получить консультации врача и пройти процедуры без отрыва от производства, а также открыть больничные листы без посещения поликлиники.

Медицинское обслуживание — одно из приоритетных направлений масштабной программы улучшений условий труда на предприятии. В рамках нее в течение недели на «Казаньоргсинтезе» также планируется запуск нового формата заводского питания. В начале декабря автопарк пополнится новыми комфортными автобусами для доставки сотрудников на предприятие. На производстве уже начался процесс замены спецодежды на новую. Крупнейшим проектом станет создание комфортной и безопасной рабочей среды — реконструкция бытовых и административных помещений.

— После объединения и вхождения предприятий, расположенных в Татарстане, в состав СИБУРа менеджмент компании внимательно изучил запросы сотрудников. На первых этапах работы стало понятно, что ключевыми направлениями улучшений являются транспорт, комфортная и удобная спецодежда, здоровое заводское питание и, конечно, вопросы здоровья. Так, первые центры здоровья появились в Нижнекамске — на сегодняшний день пять таких центров позволили качественно улучшить уровень оказания первичной медико-санитарной помощи работникам. Таким образом, мы взяли небольшой запас по времени, чтобы учитывать опыт реализации программы при ее продолжении в Казани. Сегодняшнее открытие начинает череду запусков новых форматов улучшений условий труда на «Казаньоргсинтезе». Поэтому этот день очень важен для сотрудников предприятия и всей компании, уточнил член правления — исполнительный директор СИБУР Павел Ляхович.

Новые центры здоровья открыты при партнерстве с АО «СОГАЗ». Здесь будут работать цеховые врачи, физиотерапевт и фельдшеры. Прямо на производстве можно пройти профилактический медосмотр, диспансеризацию, а также при желании вакцинироваться. Врачи направят сотрудников, если это потребуется, на обследование к узким специалистам, помогут с госпитализацией в стационар, а также оформят санаторно-курортные карты и справки. В центрах работают процедурные и физиотерапевтические кабинеты, где можно пройти лечебные или восстановительные процедуры.

Оба центра здоровья расположены на производстве и работают круглосуточно. Кроме врачей и медицинских специалистов, работающих на месте, также на предприятии круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи. Обновленный формат промышленной медицины обеспечивает постоянную доступность плановой и неотложной медицинской помощи сотрудникам, повышает глубину и качество диагностики и профилактики.

— «Казаньоргсинтез» — важное предприятие для СИБУРа, для республики и страны. От условий, в которых работают наши сотрудники, зависит успех всей команды и развитие отрасли. Здоровье наших работников — это ключевое условие для реализации амбициозных планов. Именно поэтому центры здоровья обновлены одними из первых в рамках программы улучшений. Здесь наши сотрудники будут получать широкий спектр медицинских услуг для профилактики заболеваний и сохранения своего здоровья, а также для получения необходимых процедур по назначению врача в непосредственной близости к рабочему месту. Такой формат должен быть гораздо удобнее для сотрудников, работающих далеко от поликлиники, — подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин на церемонии открытия.

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Первые обновленные центры здоровья на предприятиях СИБУРа в Татарстане были запущены в сентябре в Нижнекамске. Сегодня там их уже пять.

Мидхат Шагиахметов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики Республики Татарстан:

— Здоровье работников должно стоять на первом плане, и мы видим, как СИБУР к этому относится: современнейшее оборудование, высококвалифицированные специалисты. Для людей созданы все условия. Это очень хороший, значимый шаг в части повышения уровня работы с кадрами. Мы надеемся, что и в дальнейшем по другим направлениям социального развития мы будем сотрудничать с СИБУРом.

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан:

— СИБУР сделали первоначально ставку на людей, пришли к ним и спросили: «Что вы хотите, что нужно поменять?» Сотрудники обозначили несколько показателей, в том числе: столовая, медицинское обслуживание и автобусы. СИБУР поменяли автобусы, отремонтировали столовые, сделали новые фельдшерские центры. Это даже не фельдшерский центр — это уже мини-больница!

Альмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан, кандидат медицинских наук:

— По всей стране, в том числе и в нашей республике, развернулась широкомасштабная программа формирования здорового образа жизни. Правительством Российской Федерации утверждены ключевые документы. Среди них — федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Татарстан стал активным участником проекта и вошел в число пилотных регионов. Одними из направлений деятельности в рамках данной программы являются разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих. Центры здоровья должны стать основой развития таких программ на предприятии. Их деятельность позволит внести значительный вклад в систему регулярного контроля за состоянием здоровья и оздоровления работающих. Таким образом, полученные результаты центров здоровья будут основой для внедрения здоровьесберегающих технологий, организации необходимых корригирующих профилактических мероприятий.