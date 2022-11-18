Половина россиян довольны медпомощью, оказанной в бюджетных больницах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к медицине в России. Организация выяснила, что большинство россиян остались довольны качеством оказанных услуг при обращении в бюджетные медицинские учреждения за последний год.

Каждый второй среди тех, кто имеет опыт обращения в бюджетные медицинские учреждения за последний год, остался доволен оказанной медицинской помощью — 49%. Это выше в сравнении с данными 2019—2020 гг. на 11 п.п.

Недовольны полученной медицинской помощью 23%, еще 27% отметили, что довольны лишь отчасти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Опрос показал, что наибольшей популярностью у населения пользуются государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, в течение последнего года их посещали 59%. В частных клиниках бывали треть россиян (31%). И только 3% получали медпомощь в ведомственных медучреждениях.

Тем не менее 40% россиян оценивают текущее состояние отечественного здравоохранения пессимистично.

Каждый пятый респондент (21%) ответил, что российское здравоохранение сейчас догоняет по всем направлениям мировую медицину, еще 13% — что в каких-то областях уже удалось обогнать мировую медицину. Каждый четвертый не смог дать ответ на этот вопрос (26%).



Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в продолжение темы состояния городской больницы №5 в Челнах рассказала об отделении терапии. «Обшарпанные стены и подоконники, треснутый потолок, отсутствие плафона, заклеенный линолеум. Но самое мое любимое — конечно же, туалет. Тут даже описание не нужно, достаточно взглянуть», — написала она в своем telegram-канале.

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Илина Хакимова