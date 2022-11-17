Собчак рассказала о плохом состоянии отделения терапии в больнице №5 в Челнах

Фото: кадр видео/youtube.com

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в продолжение темы состояния городской больницы №5 в Челнах рассказала об отделении терапии.



— Обшарпанные стены и подоконники, треснутый потолок, отсутствие плафона, заклеенный линолеум. Но самое мое любимое — конечно же, туалет. Тут даже описание не нужно, достаточно взглянуть, — написала она в своем telegram-канале.

Неделей ранее Собчак рассказала о жалобах жителей Набережных Челнов на состояние городской больницы больницы №5. Горожане недовольны грязным туалетом, побитым полом и приклеенным выключателем в приемном отделении.

Тогда Министерство здравоохранения Татарстана опровергло пост, заявив, что фотографии в посте у Ксении старые, а в здании стационара ежегодно проводится ремонт. Собчак возмутилась опровержениям и сообщила, что этим же днем другой читатель еще раз снял скандальные санузлы, однако на вахте ему сказали, что разбитый туалет закрыли на ремонт и сейчас им нельзя пользоваться. К посту приложила видеозапись. Также журналистка обратила внимание, что локации на снимках читателя и Минздрава сильно отличаются.

В новом посте сегодня она поинтересовалась будущей реакцией Минздрава:

— Интересно, на этот раз Минздрав Татарстана тоже скажет что кадры старые? — спросила она.

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Маргарита Головатенко