Турция рассчитывает, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет

Анкара рассчитывает, что необходимость в продлении зерновой сделки больше не будет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в четверг.



— Мы рассчитываем, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет, когда наступит прекращения огня, — приводит слова главы турецкого внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

Чавушоглу указал на важность выполнения всех пунктов соглашения, в том числе выхода российской агропродукции на мировые рынки:

— Когда мы так говорим, нас обвиняют в том, что мы защищаем Россию. Но это соглашение. Оно должно выполняться всесторонне. Не все барьеры по экспорту агпрподукции сняты.

Сегодня стало известно о продлении зерновой сделки на 120 дней. Срок сделки истекает 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ее продление. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

Россия в ноябре возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

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Маргарита Головатенко