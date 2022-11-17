Следствие считает, что фигуранты дела о вымогательстве у Чемезова подчинялись Собчак

Фото: кадр видео/youtube.com

Трое арестованных фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова были подчиненными журналистки Ксении Собчак — опубликовав пост в telegram-канале, ставший причиной их уголовного преследования, они выполняли ее указания, считает следствие. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов Дмитрий Малютов.



Адвокат пояснил, что такие сведения были в материалах дела, с которыми он ознакомился.

Речь идет о публикации в telegram-канале «Тушите свет»:

— С нашей точки зрения, в их действиях не было состава преступления, а пост Ксении Анатольевны [Собчак] о том, что они нанесли Чемезову вред, нам кажется несколько странным, — сказал Малютов, защищающий бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

Фото: realnoevremya.ru

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех» в октябре. После этого журналистка покинула Россию, но затем вернулась. Тогда же сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.



В четверг Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих сотрудников:

— Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев), стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. <…> Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения.

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Маргарита Головатенко