Цена нефти Brent превысила $99 за баррель впервые с 30 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года поднималась в понедельник выше $99, согласно данным на лондонской бирже ICE.



Такой отметки стоимость нефти Brent за баррель достигла впервые с 30 августа. Согласно данным на 18.33 мск, Brent прибавила в цене 0,53%, составив $99,09 за баррель. Уже к 18.35 она замедлила рост до 0,31% и находилась на уровне $98,88 за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2022 года растет на 0,29% — до $92,87 за баррель, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

27 октября цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2023 года поднялась $95 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре 2022 года вырос на 1,5% — до $89,23 за баррель.

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Маргарита Головатенко