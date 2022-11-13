В СПЧ предложили дать Союзу журналистов полномочия регулировки деятельности блогеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Члены Совета по правам человека при президенте России предложили дать Союзу журналистов полномочия регулировки деятельности блогеров. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я думаю, это было бы не лишним, потому что все равно какая-то градация блогеров должна быть. Они обладают большим количеством подписчиков, влияют, формируют какое-то мнение, они реально выступают как СМИ, поэтому было бы неплохо, если бы Союз журналистов этим занялся, — сказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

Вместе с этим член Совета Кирилл Кабанов назвал регулирование деятельности блогеров в России «слабым», поэтому необходимо внести свои предложения в этом направлении.

— Я считаю, что такой функционал нужен. Журналисты работают по правилам, кто-то работает без правил. Один человек может охватывать аудиторию больше, чем целые СМИ, поэтому, я считаю, что, конечно, было бы правильно разработать некую историю. Этим должен заниматься именно Союз журналистов, а не надзорные органы, — сказал он.

По его словам, Союз должен определить деятельность блогеров и дать свои предложения, как их регулировать.

Есть блогеры, которые с помощью популярных интернет-площадок продвигают реальные дела и ответственно подходят к распространяемой информации, а есть те, кто занят самолюбованием, и им не до интересов широкой аудитории. Впрочем, есть и куда как более опасное явление, когда набравшие популярности, в том числе и с помощью накрутки, «творцы» активно рубят деньги, не вникая в то, насколько достоверна ретранслируемая ими информация. А ведь порой слово способно принести куда большую беду, чем даже оружие в руках фанатика. Об этом в апреле рассказывали в программе «7 дней».



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Максим Кокунин