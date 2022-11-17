Европа возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций

Глава дипломатии Евросоюза Жозепа Боррель сказал, что если Европа в результате антироссийских санкций нанесёт ущерб третьим странам, то всё возместит.

— Последствия санкций должны быть тщательно измерены, — цитирует его «РИА Новости».



Фото: europarl.europa.eu

В начале октября сообщалось, что Евросоюз начал применять новый подход в санкциях против России — новый пакет затронет граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам обходить ограничения. К помощи относятся поставка оборудования, экспорт которого в Россию запрещен ЕС, участие в переводе активов, которые должны быть заморожены в ЕС, на неевропейскую структуру.

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