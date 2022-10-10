Евросоюз начал применять новый подход в санкциях против России
Новый пакет санкций Евросоюза против России затронет граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам обходить ограничения, сообщает РБК.
Теперь компании или граждан из любых стран могут внести в список санкций за помощь россиянам. К помощи относятся поставка оборудования, экспорт которого в Россию запрещен ЕС, участие в переводе активов, которые должны быть заморожены в ЕС, на неевропейскую структуру.
Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам — членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц.
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