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Евросоюз начал применять новый подход в санкциях против России

07:26, 10.10.2022
Евросоюз начал применять новый подход в санкциях против России
Фото: pixabay.com

Новый пакет санкций Евросоюза против России затронет граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам обходить ограничения, сообщает РБК.

Теперь компании или граждан из любых стран могут внести в список санкций за помощь россиянам. К помощи относятся поставка оборудования, экспорт которого в Россию запрещен ЕС, участие в переводе активов, которые должны быть заморожены в ЕС, на неевропейскую структуру.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам — членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц.

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Маргарита Головатенко
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