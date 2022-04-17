На проектную документацию по ремонту подземного перехода на проспекте Ямашева в Казани выделят 2,2 млн рублей
Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по ремонту подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани. Начальная цена договора — 2,2 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета республики.
Согласно техзаданию, проектом необходимо предусмотреть гидроизоляцию подземной части пешеходного перехода, ремонт тоннельной части, частичную разборку и замену гранитных плит напольных покрытий и внешних стен на входных группах, антикоррозионную защиту металлоконструкций и др.
Заказчику необходимо передать четыре экземпляра документации, включая пояснительную записку, основные рабочие чертежи, сметную документацию и ведомость объемов работ. Оказать услугу необходимо до 30 июня 2022 года.
Заявки на участие принимаются до 28 апреля. Подрядчика определят 6 мая.
На этой неделе в Московском районе города начался капитальный ремонт улицы Восход. Здесь планируют обновить асфальт и отремонтировать тротуары, нанести разметку, поменять световые опоры и оборудовать регулируемый пешеходный переход со светофором.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым