На проектную документацию по ремонту подземного перехода на проспекте Ямашева в Казани выделят 2,2 млн рублей

Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по ремонту подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани. Начальная цена договора — 2,2 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета республики.

Согласно техзаданию, проектом необходимо предусмотреть гидроизоляцию подземной части пешеходного перехода, ремонт тоннельной части, частичную разборку и замену гранитных плит напольных покрытий и внешних стен на входных группах, антикоррозионную защиту металлоконструкций и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заказчику необходимо передать четыре экземпляра документации, включая пояснительную записку, основные рабочие чертежи, сметную документацию и ведомость объемов работ. Оказать услугу необходимо до 30 июня 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 28 апреля. Подрядчика определят 6 мая.

На этой неделе в Московском районе города начался капитальный ремонт улицы Восход. Здесь планируют обновить асфальт и отремонтировать тротуары, нанести разметку, поменять световые опоры и оборудовать регулируемый пешеходный переход со светофором.

Диана Жиленкова