Соцсети: в Казани на Ямашева затопило подземный переход
В Казани затопило подземный переход на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Адоратского. Кадрами поделились пользователи соцсетей.
По словам очевидцев, подземный переход затоплен полностью и пешеходам приходится перебегать дорогу по проезжей части.
На видео видно, как несколько ступенек ушли под воду.
Ранее «Реальное время» рассказывало о ситуации с подземными переходами в Казани. Тогда выяснилось, что одной из самых проблемных «подземок» города является переход на Ямашева. В мэрии Казани заявили, что «эксплуатирующая организация устранит неприятные последствия в кратчайшие сроки».
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