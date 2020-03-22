Соцсети: в Казани на Ямашева затопило подземный переход

Фото: скриншот

В Казани затопило подземный переход на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Адоратского. Кадрами поделились пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, подземный переход затоплен полностью и пешеходам приходится перебегать дорогу по проезжей части.

На видео видно, как несколько ступенек ушли под воду.

Ранее «Реальное время» рассказывало о ситуации с подземными переходами в Казани. Тогда выяснилось, что одной из самых проблемных «подземок» города является переход на Ямашева. В мэрии Казани заявили, что «эксплуатирующая организация устранит неприятные последствия в кратчайшие сроки».

