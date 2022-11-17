Песков прокомментировал заявление США о «конечной ответственности» России за инцидент в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Белого дома об ответственности Москвы за ракетный инцидент в Польше, указав, что «первопричина всего — это НАТО и США во главе», передают «РИА Новости».



Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон накануне в письменном заявлении подчеркнула, что, какими бы ни были заключающие выводы из инцидента с падением ракет в Польше, ответственность за него в конечном счете несет «Россия, обстрелявшая Украину ракетами».



— Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе, — заявил в ответ Песков.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что на территорию страны упали две ракеты, от чего погибло два человека. МИД страны подтвердил данную новость и заявил, что упавшие ракеты были российского производства. В Министерстве обороны России также заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.

Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше является результатом работы ПВО Украины. А сам президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины.



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Илина Хакимова