Противникам спецоперации и антипатриотам могут запретить получать гранты на съемку кино

Сейчас в Госдуме находится законопроект, который предлагает запретить осужденным за дискредитацию вооруженных сил России или за призывы к санкциями против страны получать гранты на производство кино.

Если законопроект примут, то финансовую поддержку от государства не получится получить, если «продюсер, прокатчик или демонстратор национального фильма либо хотя бы одно лицо, входящее в штатный или нештатный творческий состав организации кинематографии», осуждены по статьям 20.3.3, 20.3.4 КоАП или 207.3, 280.3, 284.2 УК РФ, то есть за дискредитацию вооруженных сил России или за призывы к санкциям против страны.

— Так, считаем недопустимым, когда продюсеры, прокатчики или демонстраторы кино, получающие полное или частичное государственное финансирование на развитие своих проектов, а именно деньги российских налогоплательщиков, при этом публично и массово пропагандируют свои антипатриотические действия, осуждают действия государственной власти и не поддерживают мирное население Донбасса, — указывают в пояснительной записке законотворцы.

Депутаты отмечают, что отказ в предоставлении грантов будет возможен только в том случае, когда указанные лица совершили противоправные действия и были подвергнуты наказанию. По мнению депутатов, это особенно важно во время, когда Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Фото: duma.gov.ru

Вместе с этим напомним, недавно Минпросвещения России постановило, что ученики 10-11 классов школ будут изучать историю спецоперации на Украине. В рамках учебного курса «История России» школьники изучат геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему, следует из документа.

— Мы убеждены, что государственное телевещание должно базироваться на гуманитарных, духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностях российского общества, а также на конституционных принципах законности, справедливости, уважения и равенства человека и гражданина. Тем более в настоящее время имеется запрос российского общества на проведение патриотической политики, выстроенной на идеологии поддержки российского народа и Вооруженных сил Российской Федерации, — отмечают депутаты.

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Артем Гафаров