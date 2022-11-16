В Казани с начала года зарегистрировали 27 случаев отравления угарным газом

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани с начала года зарегистрировали 27 случаев отравления угарным газом, пострадали 57 человек, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня ночью в Казани в квартире дома №1 на улице Научный Городок 48-летний мужчина и 38-летняя женщина отравились угарным газом. Жители дома жалуются — про вентканал все забыли давно: старожилы говорят, что никогда не видели, как его чистят. За обслуживание платят — но фактически его нет. Пока жильцам газ отключили.

Жители дома на улице Гагарина тоже считают себя пострадавшими — у них отключили газ после того, как им отравилась мать с двумя детьми. Неисправным оказался дымоход. К сожалению, о проблеме с дымоходом стало известно лишь после инцидента. После этого УК потребовала собрать на ремонт 2 миллиона рублей, иначе жители останутся и без газа, и без горячей воды. Деньги предложили взять из средств на ремонт из общедомового имущества программы капремонта.

Одна из самых частых причин отравлений — неисправность дымоходов, они забиты. В 2019 году в Казани в счет-фактуру ввели специальную строку — ежемесячно по 60 копеек на обслуживание дымоходов и по 30 копеек на вентканал. Ответственны за обслуживание сразу несколько организаций. Так, за газовыми колонками следят газовики, с которыми жильцы заключают договор. А за дымоходом и вентканалами — управляющие компании, нанимающие подрядчиков для их очистки.

В «Открытую Казань» в этом году поступило около 6 тысяч обращений, почти все связаны с неисправностью дымоходов.

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Маргарита Головатенко