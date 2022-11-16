В Татарстане распорядились предоставить мобилизованным предпринимателям отсрочку по аренде

Кабмин Татарстана распорядился предоставлять военнослужащим отсрочку от арендных платежей, постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



Так, получить отсрочку по договорам аренды имущества, составляющего государственную казну республики, смогут физические лица и индивидуальные предприниматели, которых призвали на службу по частичной мобилизации, а также контрактники.

Отсрочка предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. По мере необходимости его можно продлить. Также военнослужащие имеют возможность расторгнуть договор без применения штрафных санкций.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре местным властям в Татарстане рекомендовали предоставить призванным в ходе частичной мобилизации отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество.

Сообщалось, что Минфин России разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по арендным (лизинговым) платежам за недвижимость и оборудование для мобилизованных бизнесменов. Мера коснется индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятых, а также распространится на компании малого и среднего бизнеса (МСП) и любую организацию, чей руководитель был призван на военную службу.

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Маргарита Головатенко