В Татарстане распорядились предоставить мобилизованным предпринимателям отсрочку по аренде
Кабмин Татарстана распорядился предоставлять военнослужащим отсрочку от арендных платежей, постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Так, получить отсрочку по договорам аренды имущества, составляющего государственную казну республики, смогут физические лица и индивидуальные предприниматели, которых призвали на службу по частичной мобилизации, а также контрактники.
Отсрочка предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. По мере необходимости его можно продлить. Также военнослужащие имеют возможность расторгнуть договор без применения штрафных санкций.
В ноябре местным властям в Татарстане рекомендовали предоставить призванным в ходе частичной мобилизации отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество.
Сообщалось, что Минфин России разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по арендным (лизинговым) платежам за недвижимость и оборудование для мобилизованных бизнесменов. Мера коснется индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятых, а также распространится на компании малого и среднего бизнеса (МСП) и любую организацию, чей руководитель был призван на военную службу.
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