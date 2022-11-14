Мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду недвижимости и оборудования

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минфин России разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по арендным (лизинговым) платежам за недвижимость и оборудование для мобилизованных бизнесменов, который будет принят до конца текущего года. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе министерства рассказали, что данная мера коснется индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятых, а также распространится на компании малого и среднего бизнеса (МСП) и любую организацию, чей руководитель был призван на военную службу.

На сегодняшний день в России нет регулирования отрасли финансовой аренды, поэтому ни у правительства, ни у Центробанка нет точного понимания о ее состоянии, отметили в ведомстве.

Вместе с этим правительство разрабатывает и реализует ряд антикризисных мер по стабилизации сферы лизинга, в том числе по заморозке арендных платежей.

Фото: realnoevremya.ru

12 октября в Госдуму поступил законопроект, который позволит ряду мобилизованных предпринимателей получить время на решение вопросов с дальнейшим управлением бизнесом. Так, им предоставят время, чтобы решить проблемы с дальнейшим управлением и позволят вести бизнес через доверенных лиц.



Согласно п.7 ст.10 Федерального закона «О статусе военнослужащих», всем лицам, проходящим службу в армии, нельзя заниматься предпринимательской деятельностью ни в каком виде: ни лично, ни через доверенных лиц. Исключением являются только ситуации, когда предпринимательская деятельность входит в должностные обязанности военнослужащих.

В условиях объявленной в России частичной мобилизации такое положение закона поставило вопрос о существовании в целом небольших фирм, которые управляются одним человеком, или деятельности индивидуальных предпринимателей. Мобилизованные бизнесмены по возвращении с СВО могли банально лишиться своего главного источника дохода — собственной компании.

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Максим Кокунин