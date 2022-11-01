В Татарстане рекомендовали предоставить мобилизованным отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Местным властям в Татарстане рекомендовали предоставить призванным в ходе частичной мобилизации отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество. Об этом рассказал первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Артур Галиев.



— Распоряжением правительства РФ 15 октября установлена мера поддержки мобилизованных граждан-арендаторов федерального имущества, земельных участков. Предусмотрена возможность расторжения договоров аренды без штрафных санкций. В республике президентом поддержана аналогичная инициатива о принятии в республике мер поддержки в отношении мобилизованных граждан, арендующих государственное и муниципальное имущество. Проект постановления у нас уже на выходе, завершается межведомственное согласование, — сообщил он.

Артур Галиев рассказал, что предусматривается отсрочка уплаты арендной платы либо возможность досрочного расторжения договоров аренды без штрафов.

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— Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные меры в отношении муниципального имущества, а также возможность расторжения договоров без штрафных санкций, — добавил Артур Галиев.

Напомним, мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества на весь период прохождения службы. Соответствующее распоряжение в октябре подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



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Татьяна Демина