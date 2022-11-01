ФК «КАМАЗ» обыграл «Енисей» в мачте Кубка России

Фото: пресс-служба ФК "КАМАЗ"

ФК «КАМАЗ» обыграл «Енисей» со счетом 2:0 в стартовом матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В команде из Набережных Челнов забили голы полузащитники Захар Тарасенко и Асланбек Сикоев. Также стоит отметить, что в компенсированное время с поля был удален футболист «Енисея» Валерий Кичин.



На прошлой неделе в матче 16-го тура первенства Первой лиги ФК «КАМАЗ» сыграл вничью с «Уфой». Счет составил 2:2.

В первом тайме челнинцы за 2 минуты забили 2 гола: на 38-й минуте Александр Гаглоев реализовал пенальти, а на 39-й минуте Ильнур Бадртдинов помог увеличить преимущество.

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Максим Кокунин