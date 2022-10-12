В Татарстане до конца года должны появиться 95 зарядных станций электротранспорта

В Татарстане до конца текущего года должны появиться девяносто пять зарядных станций для электротранспорта. Сейчас в республике функционирует порядка 130 таких станций, сообщил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Сейчас на территории республики расположено 60 быстрых зарядных станций, 70 — медленных. До конца года планируется установка еще 95 станций быстрой зарядки. В Татарстане насчитывается порядка 300 электротранспортных средств, передает ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В начале октября премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому застройщики должны устанавливать зарядную сервисную инфраструктуру для электротранспорта. Электрозаправки должны быть возле жилых помещений, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.



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Татьяна Леухина