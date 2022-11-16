В Лаишевском районе Татарстана с начала года возбудили одно уголовное дело по факту коррупции

По итогам проверки в Лаишевском районе Татарстана возбудили одно уголовное дело по факту коррупционного преступления. Об этом на пресс-конференции рассказал глава района Ильдус Зарипов.

Единственное уголовное дело по факту коррупции возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера одного из предприятий. По словам Зарипова, гражданка получила субсидию на улучшение жилищных условий по программе Министерства сельского хозяйства Татарстана, нарушив условия ее предоставления.

По итогу сумма не вернулась в бюджет. Правонарушителю выписали штраф.

Фото: скриншот

Также глава района отметил, что большинство коррупционных нарушений выявлено в вопросах жилищно-имущественных отношений, предоставления разрешения на застройку. Кроме того, есть проблемы по части закупок по муниципальным заказам.

Всего с начала 2022 года в Лаишевском районе по результатам проверок за коррупционные правонарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 19 должностных лиц. Администрация района с результатами проверок согласилась и приняла необходимые меры.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева