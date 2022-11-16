В Лаишевском районе Татарстана к ответственности за коррупционные правонарушения привлекли 19 служащих

С начала 2022 года в Лаишевском районе Татарстана по результатам проверок за коррупционные правонарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 19 должностных лиц. Об этом на пресс-конференции заявил заведующий организационным отделом управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

— Мы пришли к выводу, что есть над чем работать, есть нарушение в сфере земельно-имущественных отношений, природоохранной деятельности, при использовании выплат в качестве субсидий на строительство жилья, имеется недостаточный контроль по приемке товаров, работы и услуг, что приводило к бюджетным потерям средств, — отметил он.

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По словам Панкратова, администрация района с результатами проверок согласилась и приняла необходимые меры. В том числе привлекла к ответственности правонарушителей.

В результате принятых мер более чем на 4 миллиона рублей снизился размер задолженности за пользование муниципальными землями и участками. Кроме того, в бюджет различных уровней вернули свыше 1 миллиона рублей соцвыплат, полученных неправомерно.

Всего за тот же период в Татарстане проведено более 16 тысяч мероприятий по контролю соблюдения антикоррупционных мер. В ходе проверок к ответственности привлечено 231 должностное лицо. 5 из них — к уголовной, 226 — к дисциплинарной.

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Елизавета Пуншева