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Кабмин России установил размер пособия по безработице на 2023 год

21:25, 15.11.2022
Кабмин России установил размер пособия по безработице на 2023 год
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России установило размер пособия по безработице на 2023 год, сообщает RT.

— Минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля, — сказано в сообщении на интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об уровне безработицы в окружении россиян, в ходе которого стало известно, что, несмотря на многочисленные санкции и уход иностранного бизнеса, «мрачные прогнозы о массовой безработице не оправдались». Большинство россиян (70%) сообщили, что в их окружении нет людей, потерявших работу в течение последних 2—3 месяцев.

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Маргарита Головатенко
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