ВЦИОМ: «мрачные прогнозы о массовой безработице не оправдались»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об уровне безработицы в окружении россиян, в ходе которого стало известно, что, несмотря на многочисленные санкции и уход иностранного бизнеса, «мрачные прогнозы о массовой безработице не оправдались».

Большинство россиян (70%) сообщили, что в их окружении нет людей, потерявших работу в течение последних 2—3 месяцев.



Также 15% опрошенных сообщили, что среди их знакомых без работы остались 1—3 человека. По словам 6% респондентов, безработными в их окружении стали четыре человека и более, затруднились с ответом 9% опрошенных. Индекс безработицы в сентябре составил всего –49 пунктов.

Фото: realnoevremya.ru

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 27 сентября — в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Безработица в России на низком уровне, ситуация на рынке труда — стабильна, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми. По словам министра, стабильной ситуации на рынке труда способствовали меры поддержки деловой активности, а еще меры, направленные на сохранение трудовых коллективов и обеспечения занятости.

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Илина Хакимова