В Казани удаленщики спят дольше работающих в офисе

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что казанцы, работающие на удаленке, спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится на территории работодателя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения из города.



Большинство казанцев спит от 6 до 8 часов (60%). Каждый шестой (17%) проводит с подушкой от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10. Более 10 часов спит 5% опрошенных. Менее 4 часов — 2 из 100. Среднее время на сон составляет 7 часов.

Интересно, что чем старше респонденты, тем меньше они спят: если среднестатистический горожанин до 34 лет проводит во сне 7,3 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет — 6,7 часа.

Фото: pixabay.com

Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,4 против 6,8 часа соответственно.



Согласно результатам онлайн-опроса AliExpress Россия, проведенном совместно с ResearchMe, в 2021 году качество сна россиян изменилось. Например, по сравнению с 2020 годом, мужчины стали спать хуже. Доля тех, кто в будни спит меньше 6 часов, в 2021 году составила 33%, а в 2020-м — 27%.

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Илина Хакимова