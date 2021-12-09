Россияне стали хуже спать в 2021 году

В 2021 году качества сна россиян изменилось, об этом говорится в данных онлайн-опроса AliExpress Россия, проведенном среди 1,6 тысячи респондентов, проведенном совместно с ResearchMe.



По сравнению с прошлым годом мужчины стали спать хуже: на 33% выросла доля тех, кто в будни спит меньше 6 часов против 27% в 2020 году. Увеличилось число мужчин с бессонницей из-за тревожных снов (11% против 8% в прошлом году). Женщины стали чаще просыпаться ночами (32% против 26%), при этом по утрам им стало легче вставать (29% против 34%).

В целом у мужчин, по сравнению с женщинами, сон менее беспокойный: про хорошее качество сна рассказал 41% опрошенных мужчин и 26% респонденток. Треть опрошенных жалуются на тревожный и прерывистый сон. Еще одна распространенная причина недосыпа — чуткий сон. Больше трети опрошенных сообщили, что могут проснуться от любого звука.

50% россиян рассказали, что спят от 6 до 8 часов. Долгий сон продолжительностью 11-12 часов могут себе позволить лишь 7% респондентов.

Фото: pixabay.com

В опросе приняли участие более 1,6 тысячи респондентов из разных регионов России с репрезентативными квотами на пол, возраст и географию в соответствии с данными Росстата.

В прошлом году президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказывал, что днем можно спать не более часа, чтобы не сбить режим.

Маргарита Головатенко