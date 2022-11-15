Председатель ЦБ Набиуллина назвала структурную перестройку экономики необходимой

Россия должна быть готова к любому развитию ситуации в экономике, поскольку условия могут ухудшиться, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что структурную трансформацию необходимо оставить:



— Нужно очень трезво, с открытыми глазами, смотреть на ситуацию — это главное, и быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но, даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны как страна осуществить структурную перестройку экономики, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: cbr.ru

В октябре в России продолжила снижаться годовая инфляция — она составила 12,63%, следует из данных Банка России. Месячный прирост цен составил 0,18%. С поправкой на сезонность цены выросли на 0,13%.

По прогнозу ЦБ, с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги со следующего года на декабрь этого годовая инфляция в 2022 году составит 12—13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.



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Маргарита Головатенко