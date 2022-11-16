В Казани во время стройки нашли здания 19-го века — работы приостановили

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В Казани на улице Московской во время строительных работ обнаружили под землей часть сруба и кирпичной кладки 19-го века. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

По информации издания, строительные работы приостановили. Археологи уже изучали местность летом и осенью этого года. Однако необходимы дополнительные экспертизы.

— В ходе раскопок были выявлены культурные слои и сооружения, относящиеся к новому и новейшему времени. В том числе — кирпичное здание, относящееся к началу 20-го века, а также ряд деревянных построек, относящихся к концу 19-го — началу 20-го века, — отметил заведующий отделом охранных исследований Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Татарстана Ильнур Мирсияпов.

После проведения необходимых исследований на этом месте планируется возвести трех- или четырехэтажный дом. Примерный эскиз уже готов, но рисунок не окончательный.

Фото: скриншот

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Елизавета Пуншева