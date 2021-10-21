В Татарстане из-за обмеления на Свияге обнажилась старинная дорога — видео

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В Татарстане из-за рекордного обмеления Свияги открылась старинная дорога. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ещё в середине прошлого века её активно использовали жители острова-града и Введенской слободы. Но после строительства каскада водохранилищ на реках Татарстана, тракт остался под толщей воды.

Сейчас уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже многолетних значений почти на метр.

Летом в Казани из-за обмеления Волги снова показалась из воды старинная мостовая. Тракт, соединявший когда-то пляж «Локомотив» и старый речпорт, вновь стал пешеходным.

