Банк России выпустил памятные монеты с героем мультфильма «Антошка»
Банк России 15 ноября выпустил в обращение первые памятные монеты «Веселая карусель №1» серии «Российская (советская) мультипликация» с героем мультфильма «Антошка» 1969 года режиссера Леонида Носырева.
Герой киноальманаха «Веселая карусель» — «рыжий-конопатый» мальчик из песни поэта Юрия Энтина и композитора Владимира Шаинского — появится сразу на трех монетах. В обращение выпустили:
- серебряную монету номиналом 3 рубля (тираж — 7 тыс. штук);
- монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (тираж — 850 тыс. штук);
- монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием (150 тыс. штук).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.
На оборотной стороне монет расположено рельефное или же выполненное в цвете изображение сцены из мультипликационного журнала «Веселая карусель №1»; слева вверху имеется рельефная надпись: «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ №1».
В конце сентября Банк России представил серебряную монету с изображением «Белого лебедя» — стратегического бомбардировщика Ту-160, который выпускают на Казанском авиазаводе им. Горбунова. Ее выпустили к 100-летию конструкторского бюро А.Н. Туполева.
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