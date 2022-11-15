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Банк России выпустил памятные монеты с героем мультфильма «Антошка»

16:33, 15.11.2022
Банк России выпустил памятные монеты с героем мультфильма «Антошка»
Фото: кадр видео/Банк России

Банк России 15 ноября выпустил в обращение первые памятные монеты «Веселая карусель №1» серии «Российская (советская) мультипликация» с героем мультфильма «Антошка» 1969 года режиссера Леонида Носырева.

Герой киноальманаха «Веселая карусель» — «рыжий-конопатый» мальчик из песни поэта Юрия Энтина и композитора Владимира Шаинского — появится сразу на трех монетах. В обращение выпустили:

  • серебряную монету номиналом 3 рубля (тираж — 7 тыс. штук);
  • монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (тираж — 850 тыс. штук);
  • монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием (150 тыс. штук).

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.

На оборотной стороне монет расположено рельефное или же выполненное в цвете изображение сцены из мультипликационного журнала «Веселая карусель №1»; слева вверху имеется рельефная надпись: «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ №1».

В конце сентября Банк России представил серебряную монету с изображением «Белого лебедя» — стратегического бомбардировщика Ту-160, который выпускают на Казанском авиазаводе им. Горбунова. Ее выпустили к 100-летию конструкторского бюро А.Н. Туполева.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансы

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