Банк России выпустил серебряную монету с казанским Ту-160

Банк России представил серебряную монету с изображением «Белого лебедя» — стратегического бомбардировщика Ту-160, который выпускают на Казанском авиазаводе им. Горбунова. Ее выпустили к 100-летию конструкторского бюро А.Н. Туполева.



Номинал монеты — 3 рубля, диаметр — 39 мм. Тираж — 3 тысячи штук.

Фото: cbr.ru

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, а на обратной — портрета Андрея Туполева, самолета и эмблемы 100-летия ОКБ А.Н. Туполева на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений здания конструкторского бюро, координатной сетки и облаков. Вверху по окружности написано: «100-летие ОКБ А.Н. Туполева».

Фото: cbr.ru

Банк России 2 августа выпустил в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей с изображением города Городца в Нижегородской области серии «Древние города России». На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы, вверху слева — герб Городецкого района. Монету выпустили тиражом в 1 миллион штук.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко