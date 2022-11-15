Новости бизнеса

16:53 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

На Баумана в Казани вместо re:Store открылся магазин «Магнит Косметик»

16:06, 15.11.2022 1
На Баумана в Казани вместо re:Store открылся магазин «Магнит Косметик»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На улице Баумана в Казани вместо магазина re:Store, в котором продавалась продукция Apple, открылся «Магнит Косметик».

Вывеска нового магазина выполнена в едином стиле с фасадом здания на центральной улице, в котором он расположился.

2 марта 2022 года компания Apple заявила о приостановке продаж в России. Стал недоступен официальный магазин Apple Online Store, прекращены все обновления, заблокирована работа Apple Pay. Cпустя почти 5 месяцев фирменный магазин Apple открылся вновь.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок