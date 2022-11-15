На Баумана в Казани вместо re:Store открылся магазин «Магнит Косметик»
На улице Баумана в Казани вместо магазина re:Store, в котором продавалась продукция Apple, открылся «Магнит Косметик».
Вывеска нового магазина выполнена в едином стиле с фасадом здания на центральной улице, в котором он расположился.
2 марта 2022 года компания Apple заявила о приостановке продаж в России. Стал недоступен официальный магазин Apple Online Store, прекращены все обновления, заблокирована работа Apple Pay. Cпустя почти 5 месяцев фирменный магазин Apple открылся вновь.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии