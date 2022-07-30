Сеть магазинов re:Store в Казани сжалась до одного магазина

Фото: Максим Кокунин

Закрываться магазин не собирается

В Казани спустя почти 5 месяцев открылся фирменный магазин Apple — re:Store. Сотрудники рассказали «Реальному времени», что работают в штатном режиме и закрываться пока не собираются.

Фото: Максим Кокунин

Первая открывшаяся точка сети re:Store находится в торговом центре KazanMall. Корреспондент «Реального времени» побывал на месте. Магазин открыт и полноценно работает, на прилавках лежат привычные товары.

— Пока что нет информации, когда именно откроются остальные магазины, — отметила сотрудница.

Всего в Татарстане 3 точки, все в Казани. Оставшиеся две пока в ТЦ «Мега» и ГУМ закрыты, но также планируют возобновить работу.

Причины открытия неизвестны

Напомним, что 2 марта 2022 года компания Apple заявила о приостановке продаж в России. Стал недоступен официальный магазин Apple Online Store, прекращены все обновления, заблокировалась работа Apple Pay. Кроме того, россиянам запретили доступ к онлайн-презентации, прошедшей 8 марта.

Фото: https://pxhere.com/ru

В тот же день главный дилер iPhone в России, re:Store, приостановил работу на территории страны. Причиной послужила необходимость «оценить текущую ситуацию на рынке», сообщали в пресс-службе Inventive Retail Group. В некоторых городах России компания также вновь работает в штатном режиме. Причину резкого открытия не называют.

В сентябре ожидается традиционная презентация новинок от Apple, дату пока не объявили. Разрешат ли ее просмотр россиянам — остается вопросом.

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