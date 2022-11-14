ВТБ профинансирует строительство дома и покупку земель в Екатеринбурге для «Унистроя» на 5 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ предоставил финансирование на 5,4 миллиарда рублей компании «Унистрой», которая входит в состав G-Group. Соглашение о сотрудничестве 10 ноября на конференции «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» в Казани подписали старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор АО «УК «Унистрой» Радик Салимгараев. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Часть денег, 3 миллиарда рублей направлены на строительство дома бизнес-класса в жилом комплексе ART City в столице Татарстана. Его планируется сдать к концу 2024 года.

Вторая часть средств пойдет на приобретение двух земельных участков в Екатеринбурге общей площадью 9 гектар. В дальнейшем на них предстоит развивать новые проекты по строительству жилой недвижимости.

— Уверен, что расширение бизнеса наших партнеров будет способствовать развитию строительной отрасли и общему росту региональной экономики, — отметил Еременко.



Напомним, что также ВТБ профинансирует строительство первой очереди нового жилого микрорайона по проекту комплексной застройки территории в Зеленодольском районе Татарстана — вложит 1,2 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве 10 ноября на конференции «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» в Казани подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и собственник группы компаний MIR Group Тимур Егоров.



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Елизавета Пуншева