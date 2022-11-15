В сентябре этого года россияне перевели в иностранные банки рекордные $6,7 млрд

В сентябре этого года россияне перевели на депозиты в иностранных банках рекордные $6,7 млрд, что превышает показатели августа на четверть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что с начала года сумма вкладов за рубежом увеличилась вдвое и превысила $60 млрд:

По состоянию на январь 2022 года россияне хранили в иностранных банках около $30,6 млрд.

С началом спецоперации на Украине граждане начали активно переводить средства за рубеж. Таким образом, в феврале в банки-нерезиденты было выведено около $4,3 млрд (на тот момент данная сумма являлась максимальным показателем с 2018 года).

Уже весной из-за введения лимитов от Банка России выводы средств за границу значительно уменьшились: в марте граждане вывели $1,7 млрд, в апреле — $1,4 млрд, в мае — $1,7 млрд.

Однако из-за смягчения ограничений на переводы с 1 июля россияне смогли переводить за границу уже $1 млн, что позволило вывести на иностранные счета $5,6 млрд. В августе — $5,4 млрд.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Банк России продлил с 1 октября ограничения по выводу денег за рубеж, они будут действовать до 31 марта 2023 года.



В течение месяца россияне и граждане дружественных стран смогут переводить на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте.

Физическим лицам — нерезидентам, работающим в России, разрешается переводить за рубеж деньги в размере заработной платы. Такая возможность предоставляется представителям как дружественных, так и недружественных стран. Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а еще юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж.

В том же месяце президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ЦБ сможет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше $10 тысяч. Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров Центробанка.



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Максим Кокунин