ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж до 31 марта

Фото: wikipedia/NVO

Банк России продлил с 1 октября ограничения по выводу денег за рубеж, они будут действовать до 31 марта 2023 года, говорится в сообщении на сайте ЦБ.



В течение месяца россияне и граждане дружественных стран смогут переводить на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Физическим лицам — нерезидентам, работающим в России, разрешается переводить за рубеж деньги в размере заработной платы. Такая возможность предоставляется представителям как дружественных, так и недружественных стран.

Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а еще юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж, — сообщили в Банке России.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко