Верховный суд Татарстана вновь эвакуировали во время слушания по делу Ильназа Галявиева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана вновь эвакуировали во время слушания по делу Ильназа Галявиева. Об этом с места события сообщает корреспондент «Реального времени».

Уточняется, что в здании суда после перерыва в заседании прозвучала пожарная тревога.

Сегодня Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175. Стрелку огласил обвинение прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Сегодня Галявиев отказался от двух адвокатов и потребовал удаления СМИ. Схожее ходатайство, но лишь о частичном закрытии в интересах потерпевших детей заседаний заявил прокурор Татарстана. Он просил закрыть полностью судебное следствие по данному делу, мотивируя это защитой персональных данных учеников гимназии, фактом их обращения за медицинской, в том числе психиатрической помощью. Также указывает на то, что преступления обвиняемого вызвали широкий общественный резонанс и породили подражателей.

Председательствующий по делу судья отклонил ходатайство Галявиева, но частично удовлетворил требования прокурора республики — постановил закрывать процесс на время оглашения и исследования сведений, составляющих медицинскую тайну.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе процесс по делу 21-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек и покушении на жизнь других учеников и двух педагогов казанской гимназии №175, был сорван из-за эвакуации суда.



Тогда на старт процесса пришли родители погибших и выживших гимназистов, всего десять человек. Группу гособвинителей по делу возглавит прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Также представляли доказательства против подсудимого Наиль Уразбаев, Аида Шайдуллина и Яна Подольская.

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Максим Кокунин