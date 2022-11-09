Процесс по делу Ильназа Галявиева сорван из-за эвакуации Верховного суда Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Процесс по делу 21-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек и покушении на жизнь других учеников и двух педагогов казанской гимназии №175, сорван из-за эвакуации Верховного суда Татарстана. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Во время оглашения решения о продлении ареста Галявиеву до 18 апреля 2023 года в зале суда зазвучала пожарная тревога и приставы попросили покинуть здание. Уточняется, что судья не успел дочитать свое решение.

Стоит отметить, что сегодня на старт процесса пришли родители погибших и выживших гимназистов, всего десять человек. Группу гособвинителей по делу возглавит прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Также представляли доказательства против подсудимого Наиль Уразбаев, Аида Шайдуллина и Яна Подольская.

— Раскаиваюсь, готов понести ответственность за совершенные преступления. Прошу в ходе судебного разбирательства допросить меня в качестве обвиняемого в самом начале процесса. Прошу максимально ускорить судебный процесс, в том числе путем оглашения показаний, — заявлял «стрелок» перед отправкой 325 томов своего дела в суд.

СК и Генпрокуратура обвиняют Галявиева в пяти преступлениях — убийстве и покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном повреждении и уничтожении имущества гимназии.

По версии следствия, с 1 января по 6 мая 2021 года обвиняемый у себя дома незаконно изготовил самодельную взрывчатку и взрывное устройство с поражающими элементами, которое утром 11 мая принес с собой в гимназию №175, установил у входа в кабинет №7 на первом этаже и привел в действие. В гимназию Галявиев пришел с охотничьим ружьем Hatsan Escort Guard, имея при себе свыше 500 патронов, и произвел не менее 30 выстрелов картечью в направлении людей, в том числе малолетних детей. В результате погибли девять человек — семь учеников и две учительницы. Не менее 143 пострадавших получили телесные повреждения различной степени тяжести и психическое расстройство. Также пострадали конструкция и отделка гимназии. Ущерб муниципалитета оценен в 1,4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Расследованием обстоятельств этого нападения занималась большая следственная группа под руководством генерал-майора Александра Лаврова, обвинение утверждал первый заместитель Генпрокурора России Анатолий Разинкин.



Подробности заседания, «божественные» комплексы Галявиева и детали подготовки налета на казанскую гимназию — в материале «Реального времени»

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Ирина Плотникова и Максим Кокунин