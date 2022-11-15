В Казани за неделю родились 366 детей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю с 7 по 13 ноября в Казани родились 366 детей, сообщает мэрия города. Из них 206 мальчиков и 162 девочки, самый крупный ребенок при рождении весил 5 110 грамм, а вот наименьший вес — всего 970 гр.

Одними из самых популярных имен для новорожденных стали Илья, Мирон, Эрик, Алан, Таисия, Амина, Ясмина и Амелия. Заметно реже встречались Нина, Аделаида, Евангелина, Зария, Август, Георгий, Вильдан и Рамзан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в сентябре этого года в Татарстане родились почти 3,4 тысячи детей, что на 9,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По рождаемости Татарстан занял первое место в ПФО, на втором расположилась Башкирия, на третьем — Самарская область.

Помимо этого, за последние 10 лет в республике на 69% выросло число многодетных семей. Если на 1 января 2012 года у нас было 24,8 тысячи семей с тремя и более детьми, то на 1 ноября 2022 года таких семей в республике уже почти 42 тысячи, рассказала замминистра труда Татарстана Наталья Бутаева.



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Артем Гафаров