Татарстан лидирует в ПФО по рождаемости
В Татарстане за январь-сентябрь 2022 года зарегистрировали 27 490 новорожденных. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных официальной статистики.
По рождаемости Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На втором месте Башкирия — 27 389 детей, на третьем — Самарская область, где за девять месяцев на свет появились 18 799 младенцев.
Снижение рождаемости по итогам января-сентября зарегистрировано во всех регионах ПФО. Заметнее всего она сократилась в Кировской области — за девять месяц там зарегистрировали 6 806 новорожденных, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.
Самый небольшой процент сокращения рождаемости среди регионов ПФО зарегистрирован в Пермском крае. Там за январь-сентябрь на свет появились 17 616 детей, что на 6,3% меньше. чем за три квартала 2021 года.
«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по количество рожденных в январе-сентябре 2022 года:
- Татарстан — 27 490;
- Башкирия — 27 389;
- Самарская область — 18 799;
- Нижегородская область - 18 238;
- Пермский край — 17 616;
- Саратовская область - 12 363;
- Оренбургская область - 12 244;
- Удмуртия - 9 747
- Чувашия - 7 591
- Кировская область — 6 806;
- Ульяновская область - 6 793;
- Пензенская область - 6 367;
- Марий Эл - 4 372
- Мордовия - 3 547
Всего в ПФО за три квартала 2022 года родились 179 362 ребенка. Это на 9% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.
Напомним, за первые восемь месяцев 2022 года увеличение рождаемости зарегистрировали лишь в январе. В остальные месяцы она сокращалась.
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