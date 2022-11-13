Татарстан лидирует в ПФО по рождаемости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь-сентябрь 2022 года зарегистрировали 27 490 новорожденных. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных официальной статистики.

По рождаемости Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На втором месте Башкирия — 27 389 детей, на третьем — Самарская область, где за девять месяцев на свет появились 18 799 младенцев.

Снижение рождаемости по итогам января-сентября зарегистрировано во всех регионах ПФО. Заметнее всего она сократилась в Кировской области — за девять месяц там зарегистрировали 6 806 новорожденных, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Самый небольшой процент сокращения рождаемости среди регионов ПФО зарегистрирован в Пермском крае. Там за январь-сентябрь на свет появились 17 616 детей, что на 6,3% меньше. чем за три квартала 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по количество рожденных в январе-сентябре 2022 года:

Татарстан — 27 490; Башкирия — 27 389; Самарская область — 18 799; Нижегородская область - 18 238; Пермский край — 17 616; Саратовская область - 12 363; Оренбургская область - 12 244; Удмуртия - 9 747 Чувашия - 7 591 Кировская область — 6 806; Ульяновская область - 6 793; Пензенская область - 6 367; Марий Эл - 4 372 Мордовия - 3 547

Всего в ПФО за три квартала 2022 года родились 179 362 ребенка. Это на 9% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

Напомним, за первые восемь месяцев 2022 года увеличение рождаемости зарегистрировали лишь в январе. В остальные месяцы она сокращалась.

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Татьяна Демина