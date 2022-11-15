Президент Индонезии на открытии саммита G20: «Мы должны закончить войну»

Президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо призвал «закончить войну». Такую необходимость он выразил на открытии саммита.

— На нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну, — подчеркнул он.

Видодо отметил, что если ее не остановить, «будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений». Однако при этом, лидер Индонезии не упомянул никакого конкретного вооруженного конфликта.

Владимир Путин не приехал на саммит G20 на Бали. Но Россию в онлайн-формате представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что причина неучастия Путин в саммите G20 связана с его графиком.

Елизавета Пуншева