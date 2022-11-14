УНИКС обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС одержал победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — игра завершилась со счетом 93:74.
Самым результативным игроком матча команды стал Георгий Жбанов — на его счету 17 очков, четыре перехвата и три подбора.
Результат казанцев — 9-1. Команда занимает 2-е место в таблице, уступая только ЦСКА.
10 ноября УНИКС проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча на арене «Мегаспорт» завершилась со счетом 92:79. На счету обеих команд было по восемь побед.
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