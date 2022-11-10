УНИКС уступил ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча на арене «Мегаспорт» завершилась со счетом 92:79 (21:23, 21:17, 29:20, 21:19) в пользу москвичей.
У казанцев самым результативным игроком оказался Ненад Димитриевич. На его счету 18 очков и один подбор.
На счету обеих команд было по восемь побед. Следующая встреча УНИКСа пройдет с «Нижним Новгородом» 14 ноября.
7 ноября БК УНИКС обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 58:54.
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